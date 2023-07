In Wien-Fünfhaus wurde eine Übungshandgranate aufgefunden.

In Wien-Fünfhaus wurde eine Übungshandgranate aufgefunden. ©LPD Wien / APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In Wien-Fünfhaus wurde eine Übungshandgranate aufgefunden. ©LPD Wien / APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Handgranaten-Attrappe löste Polizeieinsatz in Wien-Fünfhaus aus

In Wien-Fünfhaus wurde am Donnerstag eine Handgranaten-Attrappe in einem PKW gefunden.

Der Mitarbeiter eines Automobilklubs in Wien-Fünfhaus begann gestern früh einen am Parkplatz abgestellten PKW auf seinen Abschleppwagen zu verladen. Dabei bemerkte er, dass im Bereich der Handbremse im Fahrzeuginneren eine kleine Kiste mit einer augenscheinlichen Handgranate lag.

Handgranaten-Attrappe in Wien-Fünfhaus gefunden: Mann alarmierte Polizei

Er reagierte richtig und verständigte sofort die Polizei. Der Besitzer des Fahrzeuges war nicht vor Ort. Ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien stellte fest, dass es sich bei der täuschend echt aussehenden Handgranate um ein ungefährliches Übungsmodell handelte. Der Gegenstand wurde sichergestellt und die Ermittlungen wegen Übertretungen des Waffengesetzes aufgenommen.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Verhaltensregeln

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzüglich 133.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werde.