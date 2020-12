Handelsverband erwartet weihnachtliches Umsatzminus von "nur" 10 Prozent

Ein positives Signal des heimischen Handels: Das coronabedingte Umsatzminus der Händler im Weihnachtsgeschäft könnte niedriger ausfallen als zuerst erwartet.

In einer ersten Prognose hatte der Handelsverband mit einem Minus von 20 Prozent gerechnet, nun wird ein Rückgang von rund 10 Prozent geschätzt. Der Nachholeffekt nach dem Lockdown sei gut, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Umsatzprognose: Weihnachtsbedingter Mehrumsatz von 1,1 Mrd. Euro

In diesen Bereichen brachte die Coronakrise Einbußen

Angespannte Situation: 6.500 heimische Handelsbetriebe insolvenzgefährdet

Großer Krisengewinner sind die heimischen Internethändler und ausländische Online-Riesen wie Amazon, Zalando & Co. Handelsverband-Geschäftsführer Will appellierte erneut an die Konsumenten, bei heimischen Online-Shops einzukaufen, um Arbeitsplätze im Land zu sichern. "Der Onlinehandel wird heuer um mehr als 17 Prozent wachsen. Am Ende des Jahres werden wir erstmals einen eCommerce-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz von mehr 11 Prozent erreichen", sagte Will. "Das entspricht rund 8,2 Milliarden Euro." Gestern forderten der Handelsverband, die Gewerkschaft und Greenpeace schärfere Vorschriften für ausländische Internethändler. Vom Finanzministerium, den Grünen oder der SPÖ gab es dafür Zuspruch. Amazon wies die Kritik zurück.