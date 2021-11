Handels-Gewerkschaft für kürzere Öffnungszeiten im Lockdown

Laut Handels-Gewerkschaft sollen Geschäfte im Lockdown wieder um 19 Uhr schließen. "Vor allem weibliche Handelsangestellte wollen nicht im Dunkeln nach Hause gehen", so die Vorsitzende.

Die Gewerkschaft GPA fordert erneut kürzere Öffnungszeiten im Handel. Wie schon in vorangegangenen Lockdowns sollen Geschäfte auch jetzt wieder um 19 Uhr schließen. Grund dafür sei unter anderem die Sicherheit der Handelsangestellten: "Vor allem weibliche Handelsangestellte wollen nicht im Dunkeln durch menschenleere Gassen nach Hause gehen", so Gewerkschaftsvorsitzende Barbara Teiber in einer Aussendung am Montag.