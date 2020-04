Handel stellt klar: Einkauf ohne Schutzmaske erlaubt, wenn noch keine vorhanden

Der Handelsverband unterstützt die jüngst von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Verbreitung. Man möchte jedoch darauf hinweisen, dass es auch ohne Schutzmaske gestattet ist, Lebensmittel oder Drogeriewaren einzukaufen, sollten keine Masken ausgegeben werden können.

"Wichtig zu wissen ist für die Österreicherinnen und Österreicher, dass sie auch in den kommenden Tagen uneingeschränkt auf das volle Sortiment an Lebensmitteln und Drogeriewaren zurückgreifen können - egal ob sie eine Schutzmaske haben, oder nicht. Wenn bei ausgewählten Geschäften im Eingangsbereich bereits Masken ausgegeben werden, sind diese verpflichtend zu tragen. Die Konsumenten dürfen diese Masken auch gerne mitnehmen und wiederverwenden. Sollten Geschäfte aktuell noch keine Masken ausgeben, können die Konsumenten dort trotzdem ihren Einkauf ohne Maske erledigen - bitte jedoch unter Wahrung des Mindestabstandes von 1 Meter", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.