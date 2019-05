Handel mit Heroin: Zwei Festnahmen in Wien-Ottakring

Am Wochenende konnte die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Wien-Ottakring gleich zwei Männer festnehmen. Es handelte sich um mutmaßliche Heroin-Dealer.

Weiterführende Ermittlungen machten es am Sonntag möglich, auch den Lieferanten des 40-Jährigen auszuforschen. Er wurde in einer Wohnung in der Reinprechtsdorfer Straße festgenommen. In der Wohnung des festgenommenen Türken (ebenfalls 40 Jahre alt) konnten die Beamten 257 Gramm Heroin mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 30.000 Euro sicherstellen.