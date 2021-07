Handel: Maskenbefreiung für Angestellte bei 3G-Nachweis gefordert

Die Gewerkschaft GPA hat am Donnerstag eine Maskenbefreiung für Handelsangestellte bei Erbringung eines 3G-Nachweises sowie den Anspruch auf eine 4-Tage-Woche gefordert.

Zweitere Forderung soll auf Kollektivvertrags-Ebene sichergestellt werden. Die Gewerkschaft will die Neuverteilung der Arbeitszeit und Verankerung der 4-Tage-Woche bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen ab Herbst thematisieren.

Vier-Tage-Woche wäre "Win-Win-Situation"

Österreich soll sich laut GPA ein Beispiel an dem aktuell sehr erfolgreichen Versuch der 4-Tage-Woche in Island nehmen. "Die Vier-Tage-Woche kommt den Wünschen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entgegen und steigert die Produktivität - eine Win-Win-Situation", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber, in einer Aussendung. Weiters sei die Maßnahme auch im Sinne des Umweltschutzes, da mit vier statt fünf Tagen bei Auto-Pendlern 20 Prozent der klimaschädlichen Emissionen wegfallen würden.