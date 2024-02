Handel hofft auf besseres Jahr 2024

Im Handel gibt es nach einem Jahr voller Pleiten, Schließungen von Unternehmen und tatsächlichen Umsatzrückgängen die Hoffnung auf eine Verbesserung im Jahr 2024.

Mit durchschnittlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen von 8 Prozent für dieses Jahr und einer erwarteten Halbierung der Inflation auf 4 Prozent hofft der Handelsobmann Rainer Trefelik, dass ein größerer Teil dieser Erhöhungen in den Handel investiert wird. "Der Handel ist stark stimmungsgetrieben und lebt von der Einschätzung auf die Zukunft", so Trefelik.

Stimmung im Handel wird besser

Im letzten Jahr hat sich diese Erwartung nicht erfüllt. Obwohl es hohe Lohnabschlüsse für 2023 gab, sind nur etwa ein Drittel in den Konsum geflossen, berichtete der Handelsvertreter am Dienstag in einer Pressekonferenz. Die durchschnittliche Inflationsrate betrug im Vorjahr 7,8 Prozent. Handelsforscher Peter Voithofer sieht den Tiefststand durchschritten. "Die Stimmung ist noch nicht gut, aber sie wird besser. Auch das Verbrauchervertrauen hat sich verbessert." Jedes Monat, in dem sich der Aufschwung verschiebe, sei schwierig. Nach über drei Jahren verschiedener Krisen - von der Corona- bis zur Energiekrise - ginge den Betrieben langsam die Luft aus.