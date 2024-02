Super Bowl sorgt auch bei heimischen Handel für gutes Geschäft

Am 11. bis 12. Februar findet in Las Vegas der SuperBowl statt, eines der größten Sportevents des Jahres. Auch in Österreich lassen sich zahlreiche Fans das Spektakel nicht entgehen und lassen im heimischen Handel die Kassen klingeln.

Die Kansas City Chiefs, die Titelverteidiger sind, treten im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers an - ein Wiedersehen des NFL-Endspiels von vor vier Jahren. Damals gewannen die Chiefs mit 31:20 und sicherten sich somit den ersten Titel mit ihrem herausragenden Quarterback Patrick Mahomes.

Mehr als jeder Fünfte in Österreich schaut den Super Bowl

Das wichtigste Footballspiel des Jahres kann im Fernsehsender RTL, beim Livestream-Anbieter DAZN oder auf einer der vielen privaten oder öffentlichen Super-Bowl-Partys im ganzen Land verfolgt werden. Neben dem Wintersport, für den Österreich weltweit bekannt ist und der während der Semesterferien viele Menschen auf die Pisten lockt, zeigen die Österreicher auch Begeisterung für vermeintliche Randsportarten. Zuletzt hat das Handballteam breite Begeisterung ausgelöst, aber auch der Super Bowl erfreut sich großer Beliebtheit. Die Anzahl der Fans für dieses große Football-Event steigt stetig an, berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Laut unserem Consumer Check planen bereits 23 % der Österreicherinnen und Österreicher, das NFL-Endspiel anzuschauen. Die Ausgaben dafür belaufen sich auf durchschnittlich 48 Euro pro Person. Obwohl die männlichen Fans deutlich in der Überzahl sind und fast drei von zehn Männern den Super Bowl nicht verpassen wollen, sind auch bei den Damen immerhin 17 % dabei.

Heimischer Handel freut sich über Umsatz durch Super Bowl

Wie bei allen großen Sportveranstaltungen hat auch das bedeutendste Sportereignis des Jahres in den USA positive Auswirkungen auf andere Branchen, einschließlich des Handels. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Mindtake im Auftrag des Handelsverbands geben die befragten über 1.000 Personen im Durchschnitt 48 Euro pro Person für Snacks, Getränke, Merchandising und ähnliches aus. Dabei zeigen Männer im Durchschnitt eine etwas höhere Ausgabebereitschaft als Frauen. Vor allem der Lebensmittelhandel kann mit zusätzlichen Umsätzen rechnen, aber auch Gastronomiebetriebe und Lieferservice-Anbieter profitieren davon.

Super Bowl, Fußball-EM & Co. sorgen bei heimischen Handel für Vorfreude auf "Super-Sportjahr"

"Für 2024 kündigt sich nicht nur ein Super-Wahljahr, sondern auch ein Super-Sportjahr an", sagt Handelssprecher Rainer Will. "Der Super Bowl ist dazu nur der Auftakt. Im Juni freuen wir uns auf eine tolle Performance unserer Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, im August folgen dann die Olympischen Spiele in Paris. Von diesen Großereignissen darf sich dann auch der Sport- und der Elektrohandel größere Impulse erwarten. Das ist besonders erfreulich, weil gerade diese beiden Branchen im Vorjahr stark unter der verbreiteten Konsumschwäche zu leiden hatten. Wir hoffen also auf einen Touchdown auch für den Handel!"