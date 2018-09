Handel fordert längere Öffnungszeiten

Der Handel würde gerne längere Öffnungszeiten einsetzten. Die Geschäftsleute argumentieren mit wirtschaftlicher Notwendigkeit, die Gewerkschaft warnt.

Wie bereits berichtet wünschte sich der REWE-Chef, Billa, Merkur und Co. täglich 20 Minuten länger geöffnet zu halten. So könne man am Morgen früher aufsperren und so Schüler besser versorgen, heißt es aus dem Unternehmen. Nun spricht sich auch der Österreichische Handelsverband für längere Öffnungszeiten aus. Statt 72 Stunden sollen Läden 76 Stunden die Woche geöffnet sein.