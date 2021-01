Handel: Bis zu einer Mrd. Euro Verlust durch Lockdown-Verlängerung

Die Lockdown-Verlängerung könnte dem Handel einen Verlust von bis zu einer Milliarde Euro einbringen. Handelsverband-Geschäftsführer Will bezeichnet die Verlängerung als "Hiobsbotschaft".

Der dritte Lockdown wird sich auch für den Handel um eine Woche bis voraussichtlich 24. Jänner verlängern. Allein die Verlängerung von 17. auf 24. Jänner schlage sich mit einem Umsatzminus von bis zu einer Milliarde Euro zu Buche, so der Handelsverband am Montag. Deren Geschäftsführer Rainer Will spricht von einer "Hiobsbotschaft", dem österreichischen Handel entgingen durch den dritten Lockdown Umsätze im Ausmaß von knapp 4 Mrd. Euro.