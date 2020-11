Handel bekommt mehr als eine Milliarde Euro Umsatz-Ersatz

Die Handelsbranche leidet schwer unter der Coronakrise. Je nach Betroffenheit wird jedoch einen Umsatz-Ersatz geben - bei der Modebranche wird dieser am höchsten ausfallen.

Je nach Betroffenheit: Einzelhandel bekommt bis zu 60 % Umsatz-Ersatz

So viel Umsatz-Ersatz erhalten die einzelnen Branchen

Gastronomie und Tourismus erhalten 80 Prozent

Das linke Institut Momentum spricht von "Überförderung" und sieht für manche Branche sogar eine bessere Lage als voriges Jahr. "Addiert man die staatlichen Wirtschaftsförderungen Kurzarbeit und Umsatzersatz und berücksichtigt die gesamte Umsatzentwicklung im ersten Lockdown sowie die aufgeholten Umsätze danach, steht eine Reihe von Handelsbranchen vor dem Weihnachtsgeschäft wesentlich besser da als im Vorjahr", sagte Oliver Picek, Chefökonom des Momentum Instituts, am Mittwoch laut einer Aussendung. Für einzelne Gruppen könne die Situation "natürlich sehr hart" sein, aber auf Branchenebene sieht das Thinktank das in den Zahlen "keineswegs" für alle Betriebe. "Im Schnitt blieb bisher in vielen Branchen ein Plus", so Picek.