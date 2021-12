Haltbarkeit der Pfizer-Impfung wurde verlängert: Wirklich "unfassbar"?

Die Haltbarkeit des Corona-Impfstoffes Comirnaty von Biontech/Pfizer wurde - im tiefgekühlten Zustand - von sechs auf neun Monate verlängert. Manche sehen dahinter eine Verschwörung.

Über eine E-Mail ist APA-Faktencheck auf ein Thema aufmerksam gemacht worden, das derzeit in sozialen Medien kursiert und auch in einem viralen Medienbeitrag von ServusTV angesprochen wurde.

Haltbarkeitsverlängerung von Comirnaty im September

Zur Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen gehört gerade in diesen Zeiten eine regelmäßige Neu-Evaluierung des Umgangs mit diesen Produkten. Beim Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer kam es dabei bereits zu Dutzenden Änderungen, die allesamt transparent von der EMA aufgelistet werden. Auch das BASG dokumentiert die wichtigsten Veränderungen, bei Comirnaty waren das in diesem Jahr bereits elf Einträge.

Haltbarkeit von sechs auf neun Monate verlängert

Der EMA-Auflistung ist zu entnehmen, dass bereits im September die Haltbarkeit für Comirnaty bei einer Ultratiefkühlung von unter minus 60 Grad Celsius von sechs auf neun Monate erhöht worden ist. Diese Änderung wurde etwa vom BASG am 20. September kommuniziert, sowohl in Form einer Kurzaussendung als auch in einem Rote-Hand-Brief. Die Änderung wurde also nicht "still und heimlich" getroffen und fand auch nicht im November statt, als ein neuer Lockdown und eine Impfpflicht für Österreich angekündigt worden sind.