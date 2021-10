Halloween Kills - Kritik und Trailer zum Film

Die arme Jamie Lee Curtis! Seit mehr als 40 Jahren schon muss sie sich vor dem Serienmörder Michael Myers fürchten. 1978 traf die damals noch junge Schauspielerin in "Halloween" zum ersten Mal auf den Killer mit der weißen Maske. Nun folgt ein neuer - der bereits zwölfte - Film der erfolgreichen Horrorreihe. Entspannen kann die 62-jährige Curtis zwar immer noch nicht. Denn Myers läuft in dieser Halloweennacht weiter mordend durch die Stadt.

Halloween Kills - Kurzinhalt zum Film

Doch man weiß als Horrorfan: Selten ist ein Ende auch wirklich ein Ende. So auch diesmal. Nachdem drei Generationen von Strode-Frauen den Mörder in einem Haus abfackelten, glauben sie, dem Schrecken endlich ein Ende gesetzt zu haben. Aber wir wissen mittlerweile: Myers ist nicht wirklich aus Fleisch und Blut, sondern die sprichwörtliche Ausgeburt des Bösen. Folglich macht er auch mit den Feuerwehrmänner, die zum Flammeninferno gerufen werden, kurzen Prozess.

Währenddessen sind die schwer verletzte Laurie Strode (Curtis) und Tochter Karen (Judy Greer) sowie Enkelin Allyson (Andi Matichak) auf dem Weg ins Krankenhaus. Dort entspinnt sich in der Folge eine zusätzliche Ebene zur Spur der Verwüstung, die Myers ein weiteres Mal durch das beschaulichen Örtchen Haddonfield zieht. Denn diesmal wollen die Bewohner all das nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Es dauert nicht lange, bis sich ein Lynchmob bildet. "Das Böse stirbt heute!", wird aus zig Kehlen gebrüllt. Blöd nur, dass der vermeintliche Killer, der durch die Flure des völlig überfüllten Hospitals schlurft, sicher nicht Michael ist - was der aufgebrachten Menge aber herzlich egal ist.