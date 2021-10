HalfPrice eröffnet zweite Filiale im Donau Zentrum Wien

Die Kette HalfPrice eröffnet eine weitere Filiale in Wien. Im Donau Zentrum eröffnet das Outlet nach dem Standort auf der Mariahilfer Straße Filiale Nummer 2.

HalfPrice lässt sich nicht bremsen und eröffnet neue Stores in Österreich. Das Debüt gab es im August mit der Eröffnung des Flagship Stores in der Mariahilfer Straße 77. Jetzt ist es Zeit für einen weiteren Standort in Wien, im Donau Zentrum.