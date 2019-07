Halbzeit der Wiener Bäder: Bereits 1,5 Millionen Gäste

Um den Sommer in Wien in vollen Zügen genießen zu können, müssen die Wiener nicht weit fahren. Abkühlung, Spaß, Sport und Spiele gibt es reichlich in den Wiener Bädern - wie etwa dem Angelibad.

Naturliebhaber kommen im Angelibad an der Oberen Alten Donau voll auf ihre Kosten. Weitläufige Liegewiesen auf 35.800 m² Gesamtfläche, zahlreiche Schatten spendende Bäume und ein gepflegter 280 Meter langer Strand laden zum Baden in der Alten Donau bei ausgezeichneter Wasserqualität ein.

Auch bei den Kleinsten ist das Bad besonders beliebt. Ein Kinderbecken, Spielplatz, Erlebnisfort mit Rutsche, Gatschplatz und ein Eltern-Kind-Bereich machen den Badetag zum reinen Vergnügen. Auch der Kinderclub des Bäder-Sommerzaubers macht hier neben sechs weiteren Bädern Station. Täglich außer Montag wird hier gebastelt, gespielt und gezeichnet.

Das Angelibad hat eine traditionsreiche Geschichte. Bevor es die Stadt Wien erwarb und 1920 eröffnete, war es als Strandbad Mühlschüttel und davor seit 1888 als Birner‘sches Vier-Kreuzer-Bad bekannt. Benannt wurde es 1929 nach dem Wiener Gemeinderat Johann Angeli.

Breites Bäderangebot in Floridsdorf

"Floridsdorf ist der Bezirk mit dem größten Bäderangebot Wiens", betont Bezirksvorsteher Georg Papai. Neben dem Strandbad Angelibad, dem Hallenbad Floridsdorf, dem Hallen- und Sommerbad Großfeldsiedlung sind hier auch die Familienbäder Strebersdorf und Stammersdorf beheimatet.

Halbzeit in der Badesaison