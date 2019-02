Halbfinal-Gegner im ÖFB-Cup stehen fest: Rapid trifft auf LASK Linz

Am Sonntag wurden die Halbfinal-Gegner im ÖFB-Cup ausgelost. Rapid Wien kämpft Anfang April gegen LASK Linz um das Finalticket, Red Bull Salzburg trifft auf den GAK.

Fußball-Meister Red Bull Salzburg gastiert im Halbfinale des ÖFB-Cups beim Regionalligisten GAK. Der in der Bundesliga derzeit zweitplatzierte LASK empfängt Rapid Wien. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend nach dem Viertelfinale.

Spieltermine sind der 2. und 3. April. Das Finale folgt am 1. Mai in der Generali-Arena in Wien. Als Losfee für das Halbfinale fungierte Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Der Steirer bescherte seinem Stammclub GAK das erhoffte Heimspiel.