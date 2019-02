Rapid Wien zieht mit 5:2-Sieg gegen TSV Hartberg ins ÖFB-Cup-Halbfinale ein

Die erst kürzlich erlittene Heimniederlage sorgte für ordentlich Motivation bei Rapid Wien: Mit einem klaren 5:2-Sieg gegen Hartberg schossen sich die Hütteldorfer am Sonntag ins Halbfinale des ÖFB-Cups.

Rapid hat zum dritten Mal hintereinander das Halbfinale im ÖFB-Cup erreicht. Die Wiener setzten sich am Sonntag im Duell zweier Bundesligisten zuhause gegen Hartberg locker mit 5:2 (1:0) durch. Dank Doppelpacks von Thomas Murg (42., 91.) und Andrija Pavlovic (49., 74.) und einem Tor von Maximilian Hofmann (52.) schmiss Grün-Weiß bereits den dritten Bundesligisten aus dem laufenden Bewerb.

Lockerer Rapid-Aufstieg ins Cup-Halbfinale

Hartberg, das im Herbst einen sensationellen 3:0-Heimerfolg gegen Rapid in der Liga gefeiert hatte, war vor 12.700 Zuschauern in Wien von einer neuerlichen Überraschung weit entfernt. Ein Eigentor von Rapids Manuel Martic (69.) und ein Treffer von Siegfried Rasswalder (87.) blieben letztlich Makulatur. Im noch am Sonntag ausgelosten Cup-Halbfinale warteten Red Bull Salzburg, der LASK oder Überraschungsteam GAK als mögliche Gegner.