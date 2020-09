Häusliche Gewalt stieg im Corona-Lockdown kaum an

Während des Corona-Lockdowns kam es in Österreich zu keiner relevanten Steigerung von häuslicher Gewalt. Die Annäherungs- und Betretungsverbote sind laut Frauenministerin Raab aber "leicht gestiegen".

Die Coronakrise hat in Österreich zu keinem signifikanten Anstieg bei häuslicher Gewalt geführt. Das gaben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien bekannt.