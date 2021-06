Häusliche Gewalt in Donaustadt: 26-Jähriger bedrohte und schlug Lebensgefährtin

Sonntagfrüh kam es in Wien-Donaustadt zu einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt. Ein 26-Jähriger war auf seine 27-jährige Lebensgefährtin gewaltsam losgegangen.

Die Wiener Polizei wurde am Sonntag kurz vor 9 Uhr Früh zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Wohnung beordert. Die Beamten nahmen daraufhin einen 26-jährigen Iraner fest, der im Verdacht steht, seine 27-Jährige Lebensgefährtin bedroht und geschlagen zu haben.

Festnahme und Betretungsverbot nach häuslicher Gewalt

Die 27-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.Die Beamten sprachen ein Betretungs-und Annäherungsverbot gegen den 26-Jährigen aus. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Wiener Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an wichtige Ansprechstellen bei Gewalt in der Privatsphäre