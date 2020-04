Härtefallfonds: Nochmals Erweiterung und Erleichterung geplant

Seit Beginn der Woche läuft die Antragsfrist für Zuschüsse aus der zweiten Tranche des Corona-Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Bis zu 6.000 Euro werden in drei Monaten ausgezahlt - damit sollen Einkommensverluste abgefangen werden. Nun könnte der Kreis der Anspruchsberechtigten nochmals erweitert und das System weniger kompliziert werden. Die Verhandlungen dazu laufen.

In der Wirtschaftskammer wurde am Mittwoch auf APA-Anfrage bestätigt, dass eines der Themen eine flexiblere Handhabung beim so genannten Betrachtungszeitraum sein kann.