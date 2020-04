Härtefallfonds für Bauern wird ausgeweitet

Ab Mitte April werden auch Mehrfachversicherte und Nebenerwerbsbetriebe in den Härtefallfonds für Bauern miteingeschlossen.

Härtefallfonds für Bauern auch für Mehrfachversicherte

Somit können Voll-, Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe bald auf den Fonds zugreifen. Es gibt in der zweiten Phase gedeckelte Unterstützungen in der Höhe bis zu 2.000 Euro pro Monat. Nebeneinkünfte werden gegengerechnet.

Insgesamt 6.000 Euro pro Betrieb

Wer kann um finanzielle Hilfe ansuchen?

Um Hilfen ansuchen können Wein- und Mostbuschenschankbetriebe, Landwirte mit Spezialkulturen im Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau sowie Christbaumkulturen, Betriebe, die Privatzimmer oder Ferienwohnungen vermieten (Urlaub am Bauernhof), Betriebe, die landwirtschaftliche Produkte direkt, an die Gastronomie, Schulen und die Gemeinschaftsverpflegung sowie gärtnerische Produkte direkt und an den Groß- und Einzelhandel vermarkten, solche die agrar- und waldpädagogische Aktivitäten anbieten (z. B. Schule am Bauernhof, Seminarbäuerinnen) sowie Betriebe, die auf Basis von Verträgen Sägerundholz erzeugen, dieses aber nicht mehr abgeholt werden kann.