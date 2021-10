Hälfte der Studierenden für Mix aus Online- und Präsenzlehre

Nach einem Jahr Online-Lehre an den Unis, hat nur ein Anteil von 12 Prozent der Studieren Probleme damit. Etwas weniger als die Hälfte will künftig einen Mix aus Online- und Präsenzlehre.

Nach über einem Jahr Online-Lehre an den Hochschulen hat nur ein relativ geringer Anteil der Studierenden (rund 12 Prozent) Probleme damit, zeigt eine aktuelle Studie der Uni Wien. Vor allem Studentinnen und Studenten der ersten beiden Semester kommen relativ gut zurecht. Ein Viertel der rund 1.700 Befragten wünscht sich dementsprechend weiter Online-Lehre, ein Viertel will keine mehr. Etwas weniger als die Hälfte will künftig einen Mix aus Online- und Präsenzlehre.