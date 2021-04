Häftlinge nach Flucht aus Justizanstalt wieder festgenommen

Zwei Häftlinge konnten in der Nacht auf Dienstag aus der Justizanstalt fliehen. Sie wurden kurz darauf in Wien-Favoriten wieder festgenommen.

In der Nacht auf Dienstag konnten zwei Häftlinge im Alter von 37 und 41 Jahren aus einer Justizanstalt fliehen. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich Polizisten mehrerer Stadtpolizeikommanden, der Polizeidiensthundeeinheit, der Wiener Bereitschaftseinheit und der WEGA beteiligten.

Häftlinge in Wien-Favoriten festgenommen

Die beiden Flüchtigen konnten schließlich in der Oberlaaer Straße in Wien-Favoriten lokalisiert und festgenommen werden. Sie wurden in die Justizanstalt zurückgebracht.