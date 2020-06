Hacker fordert Corona-Hilfspaket für Gesundheitssystem

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sieht dramatische Auswirkungen durch die durch das Coronavirus bedingte Wirtschaftskrise auf die Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems.

So gebe es einerseits Mehrausgaben bedingt durch die Pandemie, andererseits würde die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) große Einnahmenverluste verzeichnen. Er fordert ein Hilfspaket.

Hilfspaket für das österreichische Gesundheitssystem gefordert

"Es wird wirklich höchste Zeit, dass ernsthafte Gespräche beginnen über ein Hilfspaket für das Gesundheitssystem in Österreich. Die Gespräche müssen jetzt beginnen, nicht im Herbst und schon gar nicht im Winter", forderte der Stadtrat in der Fragestunde der Landtagssitzung im Rathaus am Donnerstag.