Hackathon für den guten Zweck im Wiener weXelerate

In Wien findet am 16. und 17. Februar ein Hackathon statt. ©pixabay.com

Von 16. bis 17. Februar wird am Wiener Start-up-Campus weXelerate der Social Hackathon der New Austrian Coding School über die Bühne gehen. 24 Stunden lang tüfteln Programmierer an Problemstellungen.

Im Februar findet bereits der zweite Social Hackathon der New Austrian Coding School statt. Hackathon ist eine Wortkreation aus „Hack“ und „Marathon“. Bei diesem Event werden die Kursteilnehmer der New Austrian Coding School gemeinsam mit professionellen Entwicklern 24 Stunden lang an technischen Lösungen für vorgegebene Aufgaben arbeiten. Der Fokus der Aufgabenstellungen liegt beim diesjährigen Bewerb auf qualitativ hochwertigem Code. Am Ende der 24 Stunden werden die besten Projekte von einer Expertenjury bewertet und prämiert.

Kursteilnehmer sammeln praktische Erfahrungen Die New Austrian Coding School bietet neunmonatige Programmierkurse für arbeitslose Menschen an. Der Hackathon ist eine gute Möglichkeit für die Betroffenen praktische Erfahrungen zu sammeln. “Der Hackathon ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine große Chance ihr Können zu zeigen und interessierte Unternehmen können sich vor Ort gleich selbst ein Bild davon machen“, unterstreicht Martin Puaschitz, Obmann der Wiener Fachgruppe für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT), die Vorteile.