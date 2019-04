Gutscheine & Schokolade: Die HEMA-Osteraktion

Kurz vor Ostern findet eine tolle Aktion bei HEMA statt. In den Filialen wird es für Kinder eine Suche nach "lustigen Eiern" sowie süße Überraschungen geben.

HEMA hat bereits die In-Store Aktion gestartet, bei der in mehr als 700 HEMA-Filialen Kinder auf die Suche nach “lustigen Eiern” gehen können. Alle gefundenen Eier werden auf einer Karte notiert. Wer alle lustigen Eier im Laden gefunden hat, bekommt eine gratis Schokoüberraschung! Am 18. April wird die Eiersuche exklusiv auf der Mariahilferstraße auch auf Outdoor ausgeweitet.

In diesen Ostereiern ist Milch-, Karamell & Gin-Tonic Füllung. In den Ostereiern, die ab 14:00 rund um die HEMA Filiale auf der Mariahilferstraße zu finden sein werden, sind jedoch HEMA Wert- und Produkt-Gutscheine. Die Aktion findet bis 22. April d.J. in allen HEMA-Filialen statt.