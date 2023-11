"Gut Fabricius" lädt zum Adventmarkt ein

Zum dritten Mal in Folge findet der Adventsmarkt im traditionellen Vierkanthof des Reitstalls statt. Vom 1. bis zum 3. Dezember sind Besucher herzlich eingeladen, sich in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu treffen, zu probieren und zu spazieren.

Viele Stände mit Geschenkideen für Weihnachten warten, als besonderes Highlight gibt es heuer sogar einen Besuch des Weihnachtsmannes. Außerdem steht eine tägliche Weihnachtsvorführung mit Pferden am Programm, eine Lebendkrippe gibt es ebenfalls – alles umgeben von Adventstanderln für hausgemachten Weihnachtspunsch, regionale Bio-Köstlichkeiten und allerlei Schönes. Der Eintritt ist kostenlos.

Lanzendorfer „Gut Fabricius“ lädt zum Adventmarkt

„Unser Weihnachtsmarkt ist über die letzten beiden Jahre zu einem Fixpunkt in der Weihnachtszeit geworden. Menschen von nah und fern kommen hier zusammen, um in das ganz spezielle Flair unseres 300 Jahre alten Gutshofs einzutauchen“, so Julia Hruby, Inhaberin des Gut Fabricius in Lanzendorf, die sich jährlich auch über zahlreiche Besucher:innen aus Wien und Umgebung erfreut. Die Innenstadt etwa liegt 20 Minuten entfernt. Für sie war das Gut Fabricius schon immer ein Ort des Zusammenkommens. „Über die Weihnachtszeit öffne ich unseren wunderschönen Reitstall und Gutshof für einen stimmungsvollen Adventmarkt, der in dieser Form einzigartig ist“, erzählt sie.Der Adventmarkt ist gewiss etwas für alle Sinne, vor allem aber fürs Auge: Nicht zuletzt liegt das an Harald Musil, Wiener Interior-Designer, der mit seinem Studio „FRECH Interior“ vor einigen Jahren am Gutshof einzog. Er zeichnet auch verantwortlich für die Eventschmiede, mit der der Gutshof vor rund zwei Jahren von sich hören ließ.

Heuriges Highlight: der Besuch des Weihnachtsmannes

Am Sonntag kommt der Weihnachtsmann auf den Gutshof, mit dabei hat er einen Wunschbriefkasten. Dort hinein dürfen die handgeschriebenen- und gezeichneten Wunschbriefe der Kleinsten flattern – gewiss drückt er auch für die Großen ein Äuglein zu. Das Team des Gut Fabricius macht sich nach dem Wochenende ans Werk und beantwortt jedes Brieferl persönlich, so strahlen die Augen am Weihnachtsabend vorm Baum bestimmt. Außerdem: Weil die Weihnachtsvorführung letztes Jahr ein so großer Erfolg war, darf man sie heuer an allen drei Tagen bestaunen. Die Junior-Talente des Reitstalles präsentieren sich in der großen Dressurhalle – funkelnde Augen und Mähnen vorprogrammiert. Wer die Fellnasen und andere Tiere aus nächster Nähe erleben will, spaziert in die Stallgassen und zur Lebendkrippe, die heuer ebenfalls neu ist.

Weihnachtsstimmung und Nostalgie pur

Gleim beim Eingang in den alten Gutshof bewundert man eine rund 300 Jahre alte Mühle, der Vierkanthof mutet kaiserlich an. Die Wände sind traditionell in Schönbrunner Gelb gehalten, die charakteristisch alten Dachziegel sind liebevoll erhalten. Inmitten dieses romantischen Ambientes können die Besucher:innen des Adventmarktes das ganze Wochenende über flanieren: Der Duft von hausgemachtem Punsch und regionalen Bio-Weihnachtsschmankerln liegt in der Luft, weihnachtliche Klänge sorgen für Adventstimmung.