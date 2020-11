Güssing: Asylunterkunft nach Terrorverdacht durchsucht

Die Hausdurchsuchung steht in keiner Verbindung mit dem Anschlag in Wien.

Weil gegen einen Bewohner der Verdacht auf Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung bestand, wurde in einer Asylunterkunft in Güssing am Samstag eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Roland Koch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte über den Polizeieinsatz. Die Durchsuchung habe jedoch nichts mit dem Anschlag in Wien zu tun, betonte er.

Die Beamten fanden weder Waffen noch Munition oder Sprengstoff, berichtete Koch. Die Erhebungen und die Einvernahme am Samstag hatten "keinen dringenden Tatverdacht gegen die Person ergeben", erklärte er. Sie sei darum auf freiem Fuß verblieben. Aufgrund eines Anfangsverdachts sei man jedoch "sofort tätig" geworden. Die Ermittlungen liefen weiter.