Gruselspaß zu Halloween im Kindermuseum Schloss Schönbrunn

Mit einem schaurig-schönen Programm feiert das Kindermuseum Schloss Schönbrunn Halloween. Hier alle Infos dazu.

Gruselführung und Schminkstation als Halloween-Special

Am Freitag, den 25. und Donnerstag, den 31. Oktober sorgt die Führung "Ein gruseliges Fest bei Hofe" um 17.00, 17.30 und 18.00 Uhr für reichlich Spannung. Gespenstische Überraschungen und Begegnungen mit unheimlichen Gestalten, die sich in den dunklen Ecken des Kindermuseums verirrt haben, sind garantiert.

Am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. Oktober öffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr die Halloween-Schminkstation im Kindermuseum ihre Tore. Die kleinen Gäste können sich in Gespenster, Vampire und andere schaurige Wesen verwandeln. An beiden Tagen stehen um 11.45 und 14.45 Uhr außerdem spannende Zauber-Mitmachshows auf dem Programm.