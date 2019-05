Grusel und Adrenalin: Neue Attraktionen im Wiener Prater

Am Dienstag wurden im Wiener Prater die neuen Attraktionen präsentiert. Neue Fahrgeschäfte erwarten die Besucher - vom Dreharm-Booster bis zu Gruselclowns ist alles dabei. Die neue Saison startete bereits am 15. März.

Auch wenn das gute Wetter noch auf sich warten lässt, hat der Wiener Prater am Dienstag seine neuen Attraktionen präsentiert, um auf den Sommer einzustimmen. Mit neuen Fahrgeschäften – vom Dreharm-Booster über eine besonders actionreiche Achterbahn bis zu Gruselclowns – und zahlreichen Veranstaltungen möchten die Betreiber in den Vergnügungspark locken.

Neue Achterbahn mit Doppellooping im Wiener Prater

Einen besonderen Kick verspricht auch eine neue Achterbahn – mit Doppellooping und Fliehkräfte von bis zu 5,2 G. Diese gastiert jedoch nur bis Oktober im Prater. In den Dreharmen des neuen “Air Max” wiederum schwingen und drehen sich Mutige mit 50 km/h in ihren Sitzen durch die Lüfte. Familienfreundlicher ist der “Twister”, in dem Eltern und Kinder sich in schnelle Runden hoch und runter bewegen.