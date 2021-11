Gruppen-Rauferei in Favoriten: Polizei "bändigt" Tobenden mit Fußfesseln

Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Rauferei in der Favoritenstraße alarmiert. Sechs Personen waren in das Handgemenge verwickelt - ein 33-Jähriger erwies sich als besonders renitent.

Polizisten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse stellten am Montag gegen 20 Uhr drei der sechs Personen, die an einer Rauferei in der Favoritenstraße beteiligt gewesen waren. Zwei von ihnen hatten leichte Verletzungen am Kopf und an den Händen.

Agressiver 33-Jähriger mit Fußfesseln gebändigt