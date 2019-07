Gruppe umzingelte Polizei in Wiener Park: Beamte zogen Waffen

Am Mittwoch mussten sich Polizisten in einem Park in Wien-Fünfhaus ihre Waffen zücken, weil sie von einer Gruppe Männer umzingelt wurden. Der mutmaßliche Anführer verhielt sich äußerst aggressiv uns hatte ein Messer bei sich.

Die Wiener Polizei wurde am Mittwochnachmittag in eine Parkanlage in der Braunhirschengasse in Wien-Fünfhaus gerufen, weil dort angeblich Suchtgift konsumiert wurde. Im Zuge der Ermittlungen durchstreiften die Beamten einen nahegelegenen Park, wo sich in einem Fußballkäfig rund 30 Personen aufhielten. Als die Beamten in den Bereich des Käfigs kamen, stellte sich ihnen ein junger Mann in den Weg, der sich "sehr offensiv" verhielt und die Polizisten fragte, was sie hier zu tun hätten.