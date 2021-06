Grüner Pass verspätet sich: Laut EU nicht ihre Schuld

Laut Regierung verspätet sich der Grüne Pass mit QR-Code, weil die EU kurzfristig noch technische Details geändert hat. Laut EU gab es aber seit Mitte April keinerlei Änderungen mehr.

Die technischen Spezifikationen für den EU-weiten Grünen Pass für ein einfacheres Reisen in der Coronavirus-Pandemie sind nach Angaben der EU-Kommission seit 21. April unverändert. Aus dem Gesundheitsministerium in Wien hieß es dazu am Dienstag, Detailabstimmungen zum Zertifikat liefen bis zuletzt auf Ebene der Techniker und finden auch jetzt noch statt. Die Verzögerungen hatte die Behörde am Montag mit kurzfristigen technischen Änderungen seitens der EU begründet.