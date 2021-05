Grüner Pass: SPÖ fordert ausreichende Begutachtung

Für den Gesetzesentwurf zum "Grünen Pass" fordert die SPÖ eine ausreichend lange Begutachtungszeit unter Einbeziehung von Datenschützern, Sicherheitsexperten, aber auch von Sozialversicherung.

Interessensvertretern und Länder. Gesundheitssprecher Philip Kucher warf der Regierung am Mittwoch vor, das Gesetz "überfallsartig" durchs Parlament "peitschen" zu wollen.

Grüner Pass via E-Card scheiterte an Datenschutz

"Die Regierung hätte ein Gesetz zum Grünen Pass bereits vor einer Woche in Begutachtung senden können. Das ist nicht passiert. Offenbar will man nicht, dass ExpertInnen das Gesetz begutachten können, bevor es den parlamentarischen Lauf nimmt. Das ist hochgradig unseriös. Dieses wichtige Projekt darf nicht auf Kosten der Sicherheit ohne Begutachtung durchs Parlament gepeitscht werden", sagte Kucher in einer Stellungnahme gegenüber der APA.