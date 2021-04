"Grüner Pass": Österreich bei erster technischer EU-Testphase dabei

Österreich und mehrere andere EU-Länder nehmen an der ersten technischen Testphase für den "Grünen Pass" teil.

Weil die EU-Staaten in der Umsetzung des "Digitalen Grünen Zertifikats" unterschiedlich schnell seien, "wurde für die Gruppe der schnelleren Länder ein Pilotprojekt zu deren beschleunigten Anbindung an die zentrale Infrastruktur" - das Gateway - eingerichtet, teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium der APA mit. Dieser Gruppe gehöre auch Österreich an.