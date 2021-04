Grüner Pass in Österreich: Konkretes Datum genannt

Bereits Ende Mai könnte in Österreich der Grüne Pass eingeführt werden. Staatssekretär Magnus Brunner nannte erstmals ein konkretes Datum. Die Tourismus- und Reisebranche ist erfreut.

Grüner Pass auch für die Gastronomie

Den Grünen Pass, der auch für den Zugang zur Gastronomie wichtig ist, wird es auf Papier und elektronisch als QR-Code geben. Impfungen sind aber nicht sofort mit dem zweiten Stich gültig, da gebe es EU-Vorgaben, wonach der Impfschutz etwa bei AstraZeneca erst 22 Tage danach wirkt, so Brunner auf Nachfragen. Er könne auch nicht ganz ausschließen, dass Urlauber wegen Corona -Ausbrüchen an ihrem Urlaubsort wie im Vorjahr plötzlich bei der Heimreise mit Quarantäneregeln konfrontiert sind. Angesichts von breiten Impfprogrammen und Testmöglichkeiten gehe er derzeit jedoch nicht davon aus, dass es dazu kommen wird. Ob der Grüne Pass geimpften Personen zugeschickt wird oder beantragt werden muss sei noch nicht entschieden, Österreich habe aber den Vorteil, etwa im Vergleich zu den USA, dass alle Impfungen registriert sind.

Grüner Pass für Tourismus lebensnotwendig

Für die Tourismusbranche wies Gregor Kadanka, Obmann Fachverband der Reisebüros in der WKÖ, darauf hin, dass es neben dem "technischen Instrument" Grüner Pass vor allem auf die konkreten Reisevoraussetzungen wie die Quarantäne ankomme. Er begrüße sehr, dass demnächst die Regeln dafür bekanntgegeben werden sollen. Andere Urlaubsländer hätten schon angekündigt, ihre Grenzen im Mai oder Anfang Juni zu öffnen. Für die 2.600 Reisebüros, die "seit letztem März im Winterschlaf" seien, werde es aber noch länger dauern, bis das Geschäft so läuft wie vor der Pandemie. Immerhin spreche man von Umsatzrückgängen über 90 Prozent, teilweise sogar von Totalausfällen. "In Summe liegen wir weit zurück", es sei höchste Zeit an den Sommer zu denken.