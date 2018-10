Grünen-Schreck Rendi-Wagner

Gastkommentar von Johannes Huber. Dürften sich die Ökos eine Parteichefin wünschen, sie müssten sich für die Sozialdemokratin entscheiden. Umso schlimmer für sie, dass sie schon vergeben ist.

Das hat den Grünen gerade noch gefehlt: Zunächst das Aufatmen darüber, das Christian Kern als SPÖ-Vorsitzender zurücktritt. Der 52-Jährige hat ihnen bei der Nationalratswahl den letzten Rest gegeben. Zu viele urbane Bobos hat er angesprochen. Doch dann folgt Kern nicht irgendein vorgestriger Genosse nach. Nein, es handelt sich ausgerechnet um die ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner: Sie könnte in den Städten und vor allem auch im eher linken Wählersegment noch erfolgreicher sein als Kern. Und das ist ganz bedrohlich für die Grünen.

Womit es für die Grünen gefährlich wird: Sie haben weder auf Bundes- noch auf Wiener Ebene eine Führungspersönlichkeit für die Zukunft, die über vergleichbare Qualitäten verfügt. Werner Kogler (Bund) sowie David Ellensohn, Peter Kraus und Birgit Hebein (Wien) haben ihre jeweils eigenen Fähigkeiten, die der Partei in unterschiedlicher Art und Weise nützen. Alles in allem aber kommen sie nicht an die Sympathie-, Bekanntheits- und sonstigen Werte von Rendi-Wagner heran.