Grüne schalten sich selbst aus

Gastkommentar von Johannes Huber. In Wien haben sie das Ende ihrer Regierungsbeteiligung auch sich selbst zu verdanken. Auf Bundesebene entwickeln sie sich zu einer Teilorganisation der neuen ÖVP.

Und jetzt? Die Grünen laufen Gefahr, sich selbst zu neutralisieren. Genau genommen können sie ja nicht einmal die erwähnte Oppositionsrolle übernehmen, die in der Kommunalpolitik ohnehin hart genug wäre: Zahlreiche Parteifunktionäre bleiben auf Bezirksebene in Regierungsverantwortung. Damit können sie sich nicht gegen Ludwig stellen, sondern müssen kooperieren mit ihm.

Sehr viel spricht dafür, dass sich für die Grünen generell ein Zeitfenster schließt, in dem sie nicht zuletzt mit dem Thema Klimaschutz zu großen Erfolgen gekommen sind. Stichwort Wiedereinzug ins Parlament unter Führung von Werner Kogler im Herbst 2019. Nach einem Jahr ist er mit einigen Freunden in der Regierung und hat noch dazu 26 Abgeordnete im Nationalrat. Wirklich grün sind sie jedoch nicht mehr.

Themen, die den Grünen einst wichtig waren und für die sie auch gewählt wurden, haben Kogler und Co. wiederum aufgegeben. Flüchtlingspolitik beispielsweise. Oder Menschenrechte. Auch die kritische Distanz zu Innenministern ist Geschichte. Alles in allem nehmen sie schweigend zur Kenntnis, dass Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Terroranschlag versuchte, Verantwortung an „ihr“ Justizministerium abzuschieben; und dann stärken sie ihm nach seiner Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie nicht nur den Rücken, sondern geben sich auch noch gesprächsbereit in Bezug auf eine Präventivhaft: Da könnten sie sich gleich zu einer Teilorganisation der neuen Volkspartei erklären; so etwas war in der Vergangenheit undenkbar für sie.