Grüne Liesing/Mödling: Ausweitung der VOR-Kernzone gefordert

Die Grünen im Bezirk Mödling und Liesing starten eine neue Petition. Sie fordern eine Ausweitung der Kernzone auf den gesamten Bezirk Mödling sowie eine deutliche Qualitätsoffensive beim öffentlichen Verkehr.

Für rund 220.000 Menschen ist der Süden von Wien und das Umland ein gemeinsamer Lebensraum. Doch Arbeit, Freizeit, Schule und Wohnen finden abwechselnd in Wien und Niederösterreich statt. Von Auto-Pendlern ist der Süden am stärksten betroffen. Täglich sind hier mehr als 250.000 Personen unterwegs. Außerdem kommt es durch eine Vielzahl an Betrieben und der SCS in Vösendorf noch zu zusätzlichem Individualverkehr.

Petition: Grüne wollen Ausweitung der VOR-Kernzone Laut den Grünen braucht die dicht besiedelte Region südlich von Wien einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel daher dringend. Insbesondere der Ausbau der Schnellbahn-Südstrecke ist gefragt, da diese schon jetzt zu Stoßzeiten überfüllt ist. Die zwei Gleise zwischen Meidling und Mödling bringen außerdem viele Störungen und Ausfälle mit sich.

“Perchtoldsdorf ist mit seiner Straßenraumkapazität an der Grenze. Wir müssen den zusätzlichen Mobilitätsbedarf hauptsächlich über den Öffentlichen Verkehr abwickeln. Dazu muss das Angebot wesentlich verbessert werden”, so Christian Apl von den Grünen Perchtoldsdorf. Gabriele Gerbasits von den Grünen Kaltenleutgeben ergänzt: “Die Verkehrsanbindung von Kaltenleutgeben ist aufgrund der engen Tallage schon lange an ihre Grenzen gestoßen. Wir brauchen eine Qualitätsverbesserung der Buslinie 255 und eine Reaktivierung der noch vorhandenen Bahngleise.”

Die Grünen Gemeinderäte wollen nun ein Netz an Bike and Ride und Park and Ride-Anlagen im Umland und eine Verdichtung der Busverbindungen. Auch die Tangentialverbindungen benötigen einen Ausbau. Als dringend notwendig wird auch die Wiederbelebung der Schnellbuslinie 260 zwischen HTL Mödling über Liesing nach Hietzing angesehen.

Ausweitung der VOR-Kernzone: Beitrag gegen Klimakrise “In Vösendorf fehlen attraktive Mobilitäts-Angebote im Bezirk und für das unmittelbar angrenzende Wien. Ein übergreifendes Verkehrskonzept muss geschaffen werden um die tausenden Tagespendler zu befördern”, so Alexandra Wolfschütz von den Grünen Vösendorf.

“Es ist offensichtlich, dass wir hier im Süden ein Verkehrsproblem haben. Für weitere Placebos ist es in Zeiten der Klimakrise zu spät. Jetzt gilt es große Schritte beim Tarif, dem Ausbau der Schnellbahn und im Busnetz zu setzen”, sagt die Klubobfrau der Grünen Liesing Cordula Höbart.

“Eine Jahreskarte für Mödling – Wien, der Ausbau der Öffi-Infrastruktur und die Radschnellverbindung nach Wien sind der Schlüssel für ein lebenswertes Leben in unserem Ort!”, so Gemeinderat in Maria Enzersdorf Wolfgang Bernhuber.

Die Grünen sind sich sicher, dass ihre Forderungen einen essentiellen Beitrag gegen die Klimakrise leisten.

Die Petition kann unter openpetition.eu/!verkehr unterzeichnet werden.