Grüne lehnen Urabstimmung über Parteichef ab

Die Grünen in Österreich stimmen weiterhin nicht per "Urabstimmung" über ihren Parteichef ab. Die Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt.

Die Grünen werden ihren Parteichef auch künftig nicht per Urabstimmung wählen. Beim Bundeskongress der Partei am Sonntag in Linz erhielt ein entsprechender Antrag überraschend nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, sondern nur 62,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Auch das Bestimmungsrecht des Bundessprechers über zwei vordere Listenplätze für Bundeswahlen kommt damit nicht. Die Statutenänderung war ein deklarierter Wunsch von Bundessprecher Werner Kogler.