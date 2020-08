Grüne eröffneten "Pop-Up-Store" als Anlaufstelle für Wien-Wahl

Statt großer Wahlkampfzentralen wird es heuer vor der Wien-Wahl kleinere Anlaufstellen geben. Am Freitag eröffneten die Wiener Grünen einen "Pop-Up-Store" in der Josefstadt.

In dem Pop-Up-Store in der Lerchenfelder Straße können Aktivisten etwa Flyer, Infomaterial oder Wahl-Goodies abholen.

Pop-Up-Store der Wiener Grünen vor der Wahl



Auch der Kontakt zu Politikern soll dort möglich sein. Zudem stehen Workshops, Filmabende, Diskussionsrunden, Live-Musik und gemeinsames TV-Duelle-Schauen am Programm. Die Anlaufstelle ist täglich geöffnet, allerdings ist am Montag der Zutritt zu einer bestimmten Zeit nur für die Risikogruppe, also etwa Senioren und chronisch kranke Menschen, möglich.