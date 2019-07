Grüne Blase

Gastkommentar von Johannes Huber. Ganz plötzlich ist die Ökopartei wieder groß da. Sehr schnell kann sie aber auch wieder verschwinden, wenn sie so weitermacht.

Viele Beobachter meinen, dass noch mehr möglich ist. Weil ja alle über „ihr“ Thema reden: Klimaschutz. Selbst ÖVP und FPÖ, die bisher weder etwas von einer Ökologisierung des Steuersystems wissen noch von 140 km/h auf einzelnen Autobahnabschnitten absehen wollten, geben sich grün. Die wirtschaftsfreundlichen NEOS drängen wiederum auf eine CO2-Steuer, die nicht in allen Industriebetrieben gut ankommen wird. Das zeigt: Im Zweifelsfall ist es auch ihnen wichtiger, grün zu wirken.

Folgt man einer alten Weisheit, wonach die Leute lieber zum Schmied als zum Schmiedl gehen, können sich die Grünen zurücklehnen: Sie sind das Original. Schon ihr Name ist Programm. Sie sind grün. Soll heißen: Eigentlich können sie nur gewinnen.

Ganz so einfach ist die Sache jedoch nicht. Im Gegenteil. Mit Werner Kogler haben die Grünen zwar einen Parteichef, der leidenschaftlicher und auch autentischer rüberkommt als es beispielsweise seine Vor-Vorgängerin Eva Glawischnig getan hat. Abgesehen davon gleicht der Zustand der Partei jedoch dem bisherigen, mit dem sie die eingangs erwähnten Siege genauso erlebt hat, wie ihre Niederlagen. Sprich: Sie könnte sehr schnell wieder verschwinden.

Schon bei der Listenerstellung für die Nationalratswahl geht es den Grünen eher um den Schein: Quereinsteigerinnen wie die Kolumnistin Sibylle Hamann oder die Bloggerin Madeleine Alizadeh (Dariadaria) erregen zunächst einmal Aufsehen. Im Übrigen zeugen sie von einer gewissen Offenheit. Mit ihnen geht aber auch ein Risiko einher: Weil Politik ein brutales Geschäft ist, das gelernt sein will, scheitern alles in allem sehr viele Quereinsteiger (wobei man bei Dariadaria anmerken muss, dass sie ja von vornherein auf einem aussichtslosen Listenplatz antreten möchte, also kein Mandat annehmen wird).