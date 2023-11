Großteil der Österreicher ekelt sich vor öffentlichen Toiletten

Bei 57 Prozent der österreichischen Bevölkerung tritt regelmäßig ein Gefühl des Ekelns auf, wenn sie öffentliche Toiletten benutzen.

Österreicher ekeln sich vor öffentlichen Toiletten

Wien/Zell am See. Vor herumliegenden Hygieneartikeln wie Tampons, Slipeinlagen und Kondomen schaudert es 66 Prozent. Platz fünf der Ekel-Faktoren nimmt der Mistkübel ein, der 50 Prozent anwidert, berichtete Hagleitner anlässlich des Welttoilettentags am 19. November. Was die Besucher von stillen Örtchen im öffentlichen Raum noch stört: WC-Papier fehlt dort regelmäßig, sagen 37 Prozent der Befragten. 42 Prozent erleben Gleiches mit der Seife. 52,7 Prozent beobachten nicht selten, dass der Abfallbehälter überquillt.