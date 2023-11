Ekel-Alarm: Wiens öffentliche Toiletten gehören zu den Schmutzigsten in Europa

Öffentliche Toiletten in Wien wurden laut einer Analyse des britischen Sanitärhändlers "Showers to you" basierend auf Google-Rezensionen als eine der schmutzigsten in Europa eingestuft.

Die öffentlichen WCs in Wien belegen den sechsten Platz in der Rangliste der schmutzigsten Toiletten. An erster Stelle dieser unrühmlichen Liste steht Riga, die Hauptstadt Lettlands. Dahinter folgen Madrid, Valletta, Stockholm und Warschau.

Welttoilettentag: Britische Sanitärfirma führte europaweite Auswertung öffentlicher Toiletten durch

Die Experten des Unternehmens haben vor dem Welttoilettentag am 19. November eine Auswertung durchgeführt. Dabei wurden mehr als 8.000 Rezensionen zu rund 1.000 öffentlichen Toiletten in Europa analysiert. Ziel war es, die Häufigkeit bestimmter Schlüsselwörter zu ermitteln. Anschließend wurden für jede Stadt der durchschnittliche Bewertungswert der Toiletten, der Gesamt-Sauberkeitswert sowie ein normalisierter Wert bezüglich der Schmutzigkeit berechnet. Auch der Prozentsatz an Negativ-Bewertungen, die entsprechende Adjektive enthielten, wurde ermittelt. Die Ergebnisse dieser Auswertung wurden nun veröffentlicht.

Öffentliche Toiletten in Wien besonders schmutzig

Laut einer Aussendung des britischen Händlers "Showers to you" hat Wien einen normalisierten "Dirty-Score" von 6,45 von zehn, was deutlich unter dem angestrebten Niveau liegt. Über zehn Prozent der Bewertungen enthalten Begriffe, die als "schmutzig" interpretiert werden können. Selbst in Städten mit den schlechtesten öffentlichen Toiletten liegt dieser Wert über dem Durchschnitt. Die Toiletten in Wien erzielen insgesamt einen Durchschnittswert von 3,71 (von fünf) bei den Bewertungen und eine Gesamt-Sauberkeitswert von 5,49.

Schmutzigste öffentliche Toiletten in Lettland

Die lettische Hauptstadt Riga hat den ersten Platz im Negativranking erreicht, mit einem Gesamt-Sauberkeitswert von 3,44 auf einer zehn Punkte umfassenden Skala, einem normalisierten Dirty-Score von 9,85 und einer durchschnittlichen Bewertung von 3,36. Etwa jede fünfte Bewertung öffentlicher Toiletten in Riga enthält entsprechende Schlüsselwörter (18,75 Prozent). Dies ist ein Anstieg von 7,43 Prozentpunkten im Vergleich zu Stockholm, Schweden, wo jede neunte Rezension solche Begriffe enthält. Laut der Analyse haben Rezensenten die saubersten Toiletten in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mit einem Gesamt-Sauberkeitswert von 8,7 (von zehn) gefunden.

In der Mitteilung des Händlers wurde auch auf eine jüngst in Großbritannien durchgeführte Umfrage des Sanitärunternehmens "Citron Hygiene" hingewiesen. Laut dieser Umfrage gaben mehr als 75 Prozent der befragten Personen an, öffentliche Toiletten nur im äußersten Notfall aufzusuchen.