Großteil der Österreicher möchte Martinigansl-Kennzeichnung

Eine Umfrage der Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat sich mit dem Thema Martinigansl befasst. Dabei standen 87 Prozent der Österreicher einre Kennzeichnung der Martinigans in Gastro und Handel nach Herkunft und Haltungsform positiv gegenüber.

Martinigansl nicht einziges Thema

84 Prozent sind darüber hinaus für einen Verbot des Imports von Fleisch von Tieren, die gestopft oder lebend gerupft wurden, davon 68 Prozent "auf jeden Fall". Das Marktforschungsinstitut Market hat 500 Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren befragt. "Wir freuen uns über die sehr klaren Ergebnisse der Umfrage. Sie zeigen nicht nur einmal mehr, dass der Bevölkerung Tierschutz ein Anliegen ist. Sie bestätigen uns auch in all unseren Forderungen", sagte Vier Pfoten-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

"Wir warnen seit langem gerade zur Ganslzeit vor importiertem Tierleid. Denn nach wie vor stammen 72 Prozent aller hierzulande gegessenen Gänse und Enten aus dem Ausland. Und sehr oft kommen die Tiere aus Ländern, in denen - im Gegensatz zu Österreich - Lebendrupf und Stopfmast nach wie vor ganz legal sind", sagte Weissenböck.

Ungarn als Ursprungsland von Gänsen

Lebendrupf wird zum Beispiel noch immer in Ungarn, Polen oder China praktiziert. Die Stopfmast ist laut der NGO legal in Ländern wie Ungarn, Frankreich, Belgien, Bulgarien oder Spanien, aber auch China, den USA und Kanada. "Ein großer Teil der nach Österreich importierten Gänse stammt aus Ungarn, aber auch aus Polen und tatsächlich auch aus China. Dass Gänse aus Tierqual-Haltung trotz des österreichischen Verbots importiert und verkauft werden dürfen, ist in Wahrheit natürlich eine Augenauswischerei", sagte Weissenböck. "Unser Selbstversorgungsgrad bei Gänsen und Enten liegt derzeit bei nur 28 Prozent. Die Lösung kann aber nicht sein, dass wir Fleisch von gequälten Tieren importieren", forderte die Kampagnenleiterin.