Großes Osterfest im Wiener Prater: Das Programm

Vom 13. bis 23. April sorgt der Osterhase im Wiener Prater wieder für ausgelassene Stimmung. Hier lesen Sie alles zum Programm und den Aktionen.

Stempel können in zahlreichen Fahrgeschäften und unter anderem auch im Stormy Sunday, im Schweizerhaus, in der Praterschwemme und in der Luftburg gesammelt werden.

In Letzterer wird zudem am Ostersonntag hoher Besuch erwartet: Der Osterhase ist am 21. April ab 15.00 Uhr in der Luftburg, der Kinderwelt und der Praterfee anzutreffen und überrascht Kids mit einer kleinen Aufmerksamkeit.