Großer Waschmittel-Test: Gut 60 Prozent enthalten Plastik

Auch wenn es in vielen Fällen kein Mikroplastik mehr ist: Von 256 Waschmitteln in einem Test von Global 2000 und der Arbeiterkammer Oberösterreich enthalten gut 60 Prozent Plastik.

Polymere: Statt Mikroplastik nun oft wasserlösliches Plastik

Insgesamt enthielten 156 Waschmittel industriell hergestelltes Plastik. Diesmal wurden vor allem die wasserlöslichen Polymere festgestellt: 2019 waren solche Stoffe in 27 Prozent der Erzeugnisse zu finden gewesen, jetzt schon in 55 Prozent. Nach Produktkategorien zeigte sich: 66 Prozent der Waschpulver enthalten wasserlösliches Plastik. Am häufigsten steckt Plastik insgesamt in Gelkissen - in 97 Prozent wurde Mikroplastik oder die wasserlösliche Variante nachgewiesen. Bei Flüssigwaschmitteln enthielten 49 Prozent flüssige Polymere und vier Prozent Mikroplastik.