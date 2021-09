Ekel-Alarm: Weichspüler lieber nicht benutzen

Saubere Wäsche, die auch noch extra weich ist: Man denkt, man tut sich und seiner Wäsche etwas Gutes, wenn man Weichspüler benutzt. Doch weit gefehlt! Welche Ekel erregenden Inhaltsstoffe darin sind, erfahren Sie hier.

Weichspüler sorgen für kuschelige Wäsche. Ihre Inhaltsstoffe haben jedoch einen gewissen Ekelfaktor und können sogar gesundheitsschädlich sein. Was darin oftmals enthalten ist, dürfte nicht nur Veganer schockieren - denn es fällt als Abfallprodukt beim Schlachten von Tieren an. Mehr dazu in diesem Video.