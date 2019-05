Großer Bahnhof für Chinas Parlamentschef und Panda Yuan Yuan in Wien

Am Montag und Dienstag kommt die ganze Staatsspitze der Republik Österreich zusammen, um Parlamentspräsident Li Zhanshu in Wien zu empfangen. Es geht um "Panda-Diplomatie": Aus den Händen Lis übernimmt der Tiergarten Schönbrunn als Leihgabe das Pandamännchen Yuan Yuan.

Er freue sich sehr über den Panda-Zuwachs im Tiergarten Schönbrunn. “Ich hoffe, Yuan Yuan wird sich bei uns wohlfühlen”, sagte der Bundespräsident, der Li am Montagvormittag (10.00 Uhr) gemeinsam mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in der Hofburg empfängt.

Zwei Mitarbeiter des Tiergartens waren am Palmwochenende nach China gereist, um das Tier nach Wien zu bringen. Allerdings wird es der Öffentlichkeit am Montag erstmals möglich sein, einen Blick auf ihn zu erhaschen.

Der am 23. August 1999 Geborene wurde als neuer Partner für die 18 Jahre alte Yang Yang gewählt, als Ersatz für den im Dezember 2016 an Krebs verstorbenen Long Hui. Schönbrunn ist einer der erfolgreichsten Zoos bei der Zucht von Pandas. Yang Yang und Long Hui hatten seit ihrer Übersiedlung nach Wien im Jahr 2003 vier Mal für Nachwuchs gesorgt, zuletzt waren es sogar Zwillinge. Diese verabschiedete Van der Bellen im vergangenen Dezember persönlich nach China. Denn auch wenn sie in Wien geboren werden, bleiben alle Pandas im Eigentum Chinas.

Li Zhanshu ist Vorsitzender des 150-köpfigen Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses und damit eigentlicher Parlamentspräsident Chinas, da das Megaparlament mit seinen 3.000 Mitgliedern nur einmal im Jahr tagt. In der protokollarischen Rangordnung des Landes steht er an dritter Stelle hinter Präsident Xi Jinping und Premier Li Keqiang.

Programmpunkte bei Besuch von Li Zhanshu in Wien

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird seinem Gast am Montagnachmittag die Kaiserliche Schatzkammer zeigen, danach trägt er sich im Palais Pallavicini in das Gästebuch des Parlaments ein. Am Dienstagvormittag wird ihn der Präsident des Bundesrates, Ingo Appé (SPÖ/Kärnten), im Palais Epstein begrüßen. Danach ist ein Termin bei Bundeskanzler Kurz (10.00 Uhr) geplant, an den Pressestatements anschließen sollen.