Großer Ansturm beim Gaming-Event mit Pro-Gamer „XoYnUzi" in Wiener MediaMarkt

Am Donnerstag drehte sich bei MediaMarkt Wien Mitte alles um Gaming. Der bekannte Pro-Gamer und MediaMarkt-Gaming-Experte Eni aka „XoYnUzi", spielte in der neuen, modernisierten Gaming-Zone sein Nummer eins Spiel „League of Legends". Rund 100 Gamer jeden Alters kamen.

Die jungen Gamer nutzten die Chance, sich mit „XoYnUzi" an diesem Nachmittag zu messen. Es gab tolle Gewinne und die Besucher waren von der coolen und smarten Gaming-Abteilung extrem begeistert.

Großer Ansturm bei Gaming-Event

Viele neugierige Besucher stürmten an Donnerstag, 13. Juni, die neue Gaming-Abteilung - ein besonderer Magnet im neu eröffneten MediaMarkt Wien Mitte. Neben den aktuellen Gaming-Gadgets stand diesmal der bekannte Pro-Gamer und MediaMarkt-Gaming-Experte „XoYnUzi“ im Mittelpunkt.

Starke Herausforderer für „XoYnUzi“ bei MediaMarkt



„XoYnUzi“ hatte es mit wirklich guten Gegnern bei seinem Nummer eins Spiel „League of Legends“ zu tun, sowohl Jungs als auch Mädels traten gegen ihn an. Diese hatten die Chance Top-Preise zu gewinnen. Der erste Preis war eine X-Box One S all digital, der zweite ein tolles Gaming-Set - eine Corsair Tastatur (Corsair Gaming K70 RGB MK.2, LOW Profile Rapidfire Cherry MX) inklusive Maus (Black, Backlight RGB, 18000DPI) und Mauspad (Champion Series Cloth Pad X Large) sowie ein Corsair Headset (HS70 SE Wireless). Ein Razer Kraken Tournament Edition green Gaming Headset war der dritte Preis. Die Gewinner freuten sich riesig über das neue Gaming-Equipment.

„XoYnUzi“ begeisterte die vielen MediaMarkt-Besucher auch mit seiner Moderation und Analyse rund um „League of Legends“ – er gab jede Menge Tipps.

Neuer Media Markt in Wien Mitte lädt zum Testen ein

Für alle Gaming-Fans gibt es Neuigkeiten: Der beliebten Freizeitbeschäftigung gehen bereits mehr als die Hälfte aller Landsleute nach: 68,2 Prozent der Österreicher spielen Games auf der Konsole oder am Computer. Die Nachfrage nach den neuesten Games wird immer größer. Auf diesen Trend setzt auch der MediaMarkt.